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Президент: главная задача государства – поддержка стабильности и занятости россиян

Путин
Фото: imgtest.mir24.tv

Кабинет министров провел плановое совещание, темой которого стал актуальный вопрос поддержки занятости населения РФ, на нем выступил и сам президент В.В. Путин.

Глава страны выдвинул две основные и первостепенные задачи: стабилизация доходов всех слоев населения и всесторонняя поддержка занятости. Также он заявил, что в ближайшее время необходимо добиться внутри страны устойчивого показателя прироста населения и эффективно бороться с бедностью. Именно для этого необходимо создавать новые рабочие места и оптимизировать все условия для развития бизнеса.

Кроме того, президент отметил и тот факт, что на сегодняшний день крайне важно продолжать активно всем обществом противостоять пандемии. Прилагать все усилия по максимально эффективному преодолению нанесенного коронавирусом ущерба российской экономике.

Владимир Путин также указал на необходимость расширения границ планирования национальных стратегий и значимых для экономики страны проектов за 2024 год. Отметил и существующую необходимость определения главных и первоочередных общенациональных задач на ближайшие десять лет.

Президентом было предложено обсудить и актуализацию большинства действующих национальных проектов с учетом уже имеющегося и накопленного опыта за последние несколько месяцев жизни страны в условиях пандемии. Исходя из них, необходимо скорректировать и скоординировать работу, подстроить ее под реалии сегодняшней экономической и политической ситуации не только в России, но и во всем мире в целом.

Владимир Путин Государство Кабинет министров Россия
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