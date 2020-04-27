Президент РФ дал распоряжение уменьшить первый взнос для получения ипотеки семьям с детьми

Поручение размещено на интернет-ресурсе Кремля. Кабинет министров Российской Федерации обязан рассмотреть предложения по ипотеке до 20.05.2020 года.

Документ предусматривает разработку рекомендаций по снижению первого взноса для семей имеющих детей. Снижение первого денежного поступления при ипотечном договоре до 15% на приобретение или постройку помещения для проживания с применением средств из материнского капитала. Срок выполнения данного поручения заканчивается 20 мая этого года.

Немного раньше руководство Российской Федерации утвердило льготную ставку в 6,5% для кредитов по ипотеке при поддержке государства. Москва, Санкт-Петербург и их области участвуют в этой программе с предоставлением лимита от 8 до 10 миллионов рублей при минимальном взносе в 20%.

Исходя из данных базы недвижимости (ЦИАН) в предполагаемый лимит могут входить до 99% жилья в новостройках Подмосковья, например, с площадью около 49, 6 квадратных метров около предлагаются тридцати тысяч квартир. В столице же по мнению аналитиков недвижимости таким параметрам отвечают примерно 49% всех новостроек. Это около 16 тысяч квартир при средних параметрах до 45 квадратных метров.

Два года назад, в 2018 году правительство смогло запустить ипотечные льготные кредиты при поддержке государства именно для семей с детьми, так называемая семейная ипотека.

С 01.01.2018 года по 01.03.2023 появилась возможность для всех семей, у которых в выше указанный период, родился второй или последующий ребенок, оформить льготный (под 6%) ипотечный договор на приобретение жилого помещения. Ленинградская область и Санкт-Петербург ограничивают сумму кредитования 6-ю миллионами рублей, Московская область и Москва-12-ю миллионами. При этом сумма первого взноса остается неизменной-это 20% от общей стоимости приобретаемой жилой площади.