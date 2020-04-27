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Президент РФ дал распоряжение уменьшить первый взнос для получения ипотеки семьям с детьми


 Pavel Markovich0

Поручение размещено на интернет-ресурсе Кремля. Кабинет министров Российской Федерации обязан рассмотреть предложения по ипотеке до 20.05.2020 года.

Ипотека
Фото: ptzgovorit.ru

Документ предусматривает разработку рекомендаций по снижению первого взноса для семей имеющих детей. Снижение первого денежного поступления при ипотечном договоре до 15% на приобретение или постройку помещения для проживания с применением средств из материнского капитала. Срок выполнения данного поручения заканчивается 20 мая этого года.

Немного раньше руководство Российской Федерации утвердило льготную ставку в 6,5% для кредитов по ипотеке при поддержке государства. Москва, Санкт-Петербург и их области участвуют в этой программе с предоставлением лимита от 8 до 10 миллионов рублей при минимальном взносе в 20%.

Исходя из данных базы недвижимости (ЦИАН) в предполагаемый лимит могут входить до 99% жилья в новостройках Подмосковья, например, с площадью около 49, 6 квадратных метров около предлагаются тридцати тысяч квартир. В столице же по мнению аналитиков недвижимости таким параметрам отвечают примерно 49% всех новостроек. Это около 16 тысяч квартир при средних параметрах до 45 квадратных метров.

Два года назад, в 2018 году правительство смогло запустить ипотечные льготные кредиты при поддержке государства именно для семей с детьми, так называемая семейная ипотека.

С 01.01.2018 года по 01.03.2023 появилась возможность для всех семей, у которых в выше указанный период, родился второй или последующий ребенок, оформить льготный (под 6%) ипотечный договор на приобретение жилого помещения. Ленинградская область и Санкт-Петербург ограничивают сумму кредитования 6-ю миллионами рублей, Московская область и Москва-12-ю миллионами. При этом сумма первого взноса остается неизменной-это 20% от общей стоимости приобретаемой жилой площади.

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