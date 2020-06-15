Прогноз эксперта по курсу доллара на конец 2020 года

Гендиректор агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко дал интервью для РИА «Новости». Он сделал заявление, что к концу года курс доллара снизится до 66 рублей. Если курс останется на этой отметке и средняя цена на нефть будет 50 долларов за баррель, то тогда дефицит бюджета РФ в этом году будет составлять 5% ВВП.

Последний раз такой курс доллара был в начале марта этого года. Но, когда случился распад сделки ОПЕК+ и ряд государств бывшего альянса заявили о планах по увеличению добычи нефти, не взирая на пониженный спрос из-за пандемии коронавируса, нефтяные цены стали резко падать. Это не могло не сказаться на рубле и он значительно ослаб, в результате чего вторая половина марта ознаменовалась тем, что доллар стал стоить более 80 рублей.

Но потом началось снижение цены на американскую валюту, и в июне впервые с 6 марта цена за доллар стала менее 70 рублей. А 11 июня из-за обвала нефтяных цен доллар на Московской бирже торговался уже дороже 70 рублей.

Центральный банк дал прогноз, что в России на фоне коронавирусной инфекции дефицит бюджета будет составлять 5-6% ВВП. Это при условии, если ситуация с пандемией и связанными с ней мерами будет развиваться по базовому плану. Антон Силуанов в интервью для газеты «Ведомости» говорил, что дефицит бюджета в текущем году в России будет составлять 4% ВВП.