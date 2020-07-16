Прогнозы подъема курса рубля к началу осени

Состояние капитального счета – решающий фактор для укрепления рубля в III квартале. Согласно прогнозам аналитиков «Альфа-банка» Наталии Орловой и Анны Киюцевской, заметного укрепления российской валюты стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.

По словам экспертов, первый фактор, который ожидается, – уменьшение, по сравнению с предыдущим годом, дивидендных выплат, по этой причине снизятся риски давления на курс. Второе предусловие: успешная продажа Минфином валюты на рынке (через Банк России), что принесет около 1,5 млрд долларов в июле, а в августе и сентябре Орлова и Киюцевская ожидают продолжения этих продаж.

Также берутся во внимание потенциал притоков капитала от роста размещений на долговом рынке России — возрастание необходимости Минфина в займе привлечет множество инвесторов из зарубежья, при условии лояльного отношения к рынкам, которые развиваются.

Аналитики «Альфа-банка» видят возможность укрепить рубль в III квартале этого года на уровне 65 рублей за 1 доллар. На конец 2020 российская валюта составит 67 рублей за доллар, поскольку в конце ноября в России ожидается увеличение геополитической премии в случае риска инвестиций (после президентских выборов в США). На сегодняшний день на рынке отмечается беспокойство из-за санкций, и есть высокий риск возвращения этой темы на рынок.