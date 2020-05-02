Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Программы лояльности банков и кешбэки могут исчезнуть?


 Pavel Markovich0
Кэшбэк
Фото: rosbank.ru

Недавно Центробанк снизил комиссию на услуги приема онлайн платежей, опустив ее всего до 1%. Такое снижение комиссии будет временным явлением: с 15 апреля по 30 сентября. Правило будет распространяться только на продовольственные товары, фармацевтику, одежду и прочую продукцию, необходимую повседневно. Эти ограничения никак не затронут электронику ценой выше 20 000 рублей.

ЦБ заявил, что снижение комиссии поможет облегчить процесс интернет-покупок, так как в период эпидемии для российских граждан такие покупки очень важны.

Эта новость должна порадовать всех, так как цены могут стать немного ниже. Однако есть и отрицательная сторона этого события: люди, которые активно пользуются программами лояльности от различных банков могут не дождаться кэшбэков.

Такая ситуация сложилась, потому что дополнительные комиссионные проценты с онлайн-покупок уходили на различные бонусы для людей, которые участвуют в различных программах лояльности. Когда ЦБ ввел ограничение комиссии, расходы розничных торговцев перешли на банки, что сделало их бонусные программы практически нерентабельными.

Читайте также:  В России ожидается большой рост безработицы

Некоторые банки уже сообщили о том, что отключают возможность получить кэшбэк с онлайн-покупок. Но стоит отметить, что нашлись и такие организации, которые просто пересмотрели некоторые условия программ лояльности.

Пока неизвестно, приведут ли действия ЦБ к существенному снижению цен. Как показывает статистика опроса продавцов, а также опыт стран запада, большого снижения цен не происходило. Также, по мнению многих экспертов в этой области, ожидать обвала цен не стоит.

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Госдума собирается ввести запрет на использование денежных купюр в магазинах.
  2. Премьер-министр Медведев: 2020 год начнется с введения налога для самозанятых во всех регионах РФ
  3. О резком ужесточении условий для кредитных каникул: чего ожидать россиянам?
  4. В России увеличат выплаты по детским пособиям.
  5. В Госдуме хотят сделать выплату 12 130 рублей для всех безработных
  6. Экономика России из-за карантина может потерять 18 трлн. рублей а безработных может стать более 15 млн. человек
  7. Пенсионный Фонд рассказал, кто имеет право на две пенсии.
  8. В России поднято пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей
  9. Теперь за покупку нового велосипеда придется заплатить налог
  10. В первом чтении Госдумой принят законопроект о расширения возможностей трат средств материнского капитала
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о