Программы лояльности банков и кешбэки могут исчезнуть?

Недавно Центробанк снизил комиссию на услуги приема онлайн платежей, опустив ее всего до 1%. Такое снижение комиссии будет временным явлением: с 15 апреля по 30 сентября. Правило будет распространяться только на продовольственные товары, фармацевтику, одежду и прочую продукцию, необходимую повседневно. Эти ограничения никак не затронут электронику ценой выше 20 000 рублей.

ЦБ заявил, что снижение комиссии поможет облегчить процесс интернет-покупок, так как в период эпидемии для российских граждан такие покупки очень важны.

Эта новость должна порадовать всех, так как цены могут стать немного ниже. Однако есть и отрицательная сторона этого события: люди, которые активно пользуются программами лояльности от различных банков могут не дождаться кэшбэков.

Такая ситуация сложилась, потому что дополнительные комиссионные проценты с онлайн-покупок уходили на различные бонусы для людей, которые участвуют в различных программах лояльности. Когда ЦБ ввел ограничение комиссии, расходы розничных торговцев перешли на банки, что сделало их бонусные программы практически нерентабельными.

Некоторые банки уже сообщили о том, что отключают возможность получить кэшбэк с онлайн-покупок. Но стоит отметить, что нашлись и такие организации, которые просто пересмотрели некоторые условия программ лояльности.

Пока неизвестно, приведут ли действия ЦБ к существенному снижению цен. Как показывает статистика опроса продавцов, а также опыт стран запада, большого снижения цен не происходило. Также, по мнению многих экспертов в этой области, ожидать обвала цен не стоит.