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Просрочки по ипотечным кредитам значительно выросли в связи с пандемией коронавируса

Кредит
Фото: www.restate.ru

Пандемия коронавируса отрицательно отразилась как на государственном бюджете, так и на личных средствах граждан. Многие рабочие места оказались заморожены на период карантина, а люди остались без зарплаты. Это привело к задержкам выплат кредитов, как сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно статистике, наибольший процент кредитных задержек приходится на период апрель-май, когда особо активно стали вводиться карантинные ограничения. Процесс задержек резко вырос на 36%, в сравнении с прошлым годом. При этом, по словам представителей банковской сферы, в целых 44% процентах случаев это была первая задержка выплаты.

Подсчёт задержки считается лишь по тем кредитам, выплата которых была задержана более чем на 90 дней. Так, с начала года, процент общих задержек выплат вырос на 3,6%, а процент июня, сравнительно с мартом, вырос на 2%.

Эксперты считают, что после выхода на работу, люди смогут погасить половину своих кредитов.

Кредит Пандемия коронавируса Россия Эксперт
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