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Работники социальных служб получат выплаты на подопечных


 Владимир Корниецкий0
Работники социальных служб
Фото: http://storage.darakchi.uz/source/4/Tc5TGvlypUFU_1KkQieZs9k6wDYZoBx9.jpg

Сотрудники некоммерческих организаций и социальных служб получат от государства денежные средства в размере 12 130 рублей за 3 месяца – апрель, май и июнь. Получить деньги смогут те, кто во время пандемии коронавируса взял к себе домой беспомощных стариков, инвалидов, детей-сирот или детей, оставшихся без помощи родителей во время эпидемии.

Получить выплаты смогут волонтеры, сотрудники социальных служб, которые взяли на время к себе пожилых людей из домов престарелых, детей из интернатов. Обязательным условием стало то, что подопечный должен был находиться на обеспечении волонтера хотя бы не менее 7 дней в месяц.

Постановление Правительства вступает в силу с 9 июня. Оформить выплату можно в ПФР на сайте или явившись в отделение, а также через МФЦ или портал Госуслуг. Обращение необходимо подать до 1 октября. Заявки будут рассматриваться около 5 дней, а денежные средства поступят на счет уже в течение трех дней.

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Стоит отметить, что на эти выплаты было выделено более 7 миллиардов рублей. Предложение поддержать денежными средствами социальных работников появилось еще в конце апреля.

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