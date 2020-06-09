Работники социальных служб получат выплаты на подопечных

Сотрудники некоммерческих организаций и социальных служб получат от государства денежные средства в размере 12 130 рублей за 3 месяца – апрель, май и июнь. Получить деньги смогут те, кто во время пандемии коронавируса взял к себе домой беспомощных стариков, инвалидов, детей-сирот или детей, оставшихся без помощи родителей во время эпидемии.

Получить выплаты смогут волонтеры, сотрудники социальных служб, которые взяли на время к себе пожилых людей из домов престарелых, детей из интернатов. Обязательным условием стало то, что подопечный должен был находиться на обеспечении волонтера хотя бы не менее 7 дней в месяц.

Постановление Правительства вступает в силу с 9 июня. Оформить выплату можно в ПФР на сайте или явившись в отделение, а также через МФЦ или портал Госуслуг. Обращение необходимо подать до 1 октября. Заявки будут рассматриваться около 5 дней, а денежные средства поступят на счет уже в течение трех дней.

Стоит отметить, что на эти выплаты было выделено более 7 миллиардов рублей. Предложение поддержать денежными средствами социальных работников появилось еще в конце апреля.