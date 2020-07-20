Раскрыты последствия деноминации валюты для России

Россияне могут потерять доверие к национальной валюте из-за деноминации, и проводится она обычно в бедных странах, где нищета процветает. С таким заявлением выступил журналист Семён Новопрудский.

Ранее Александр Разуваев, который является руководителем информационно-аналитического центра «Альпари», выступил с необычным предложением. Он заявил, что проведение деноминации российской валюты в 100 раз необходимо. Основной причиной такого шага Разуваев назвал рекордный рост наличных средств у россиян, которого ранее не наблюдалось. Более того, на деноминация необходимо из-за ухода в тень бизнеса. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, с Разуваевым не согласна. Проведение деноминации она исключила.

Новопрудский считает, что россияне не нуждаются в подобной денежной реформе. Он подчеркнул, что карантин и падение доходов измучили россиян.

Как утверждает эксперт, в число наиболее редких и главных достижений монетарных властей входит создание доверительного отношения к валюте среди граждан. Также, по его мнению, достижением можно считать предсказуемость колебаний курса. Эксперт заключил, что в деноминации рубля россияне не нуждаются, так как экономических оснований для этого нет. Он считает, что доверие людей к национальной валюте теряется при любых денежных реформах.