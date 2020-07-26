Российские провайдеры хотят повысить цены на домашний интернет

По итогам текущего года на 10 — 15% в Российской Федерации может подорожать спутниковое телевидение и домашний интернет. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на разных провайдеров.

Операторы собираются увеличить стоимость архивных тарифных планов, которыми пользуются очень многие абоненты. Таким образом операторы интернет-связи стимулируют клиентов к тому, чтобы они перешли на более дорогие актуальные тарифы, которые содержат больше услуг. Получается, что подорожание связи скажется на большинстве абонентов.

Изменение цен на домашний интернет происходит не так часто, потому что быстро развивается мобильный интернет. Однако провайдеры все равно вынуждены нести серьезные траты на инфраструктуру, на выполнение закона «о суверенном интернете» и «закона Яровой».

К тому же, часть телевизионного контента для интернета закупается за границей, и тут уже имеют значение колебания курса валюты.

Кроме всего прочего, в период пандемии существенно выросла нагрузка на сети. Миллионы пользователей интернета были дома на самоизоляции. Не исключено, что новая волна пандемии приведет к тому, что это повторится.