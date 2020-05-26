Российские власти нашли нужный способ помощи экономике страны

Помощь экономике страны предусматривает поддержку бизнеса, который понес значительные потери вследствие пандемии короновируса. Минэкономразвития хочет предоставить право компаниям до 01.07. уточнить код для их основного вида деятельности.

В апреле нашим правительством был утвержден список отраслей, которые понесли значительные потери. В них вошли прежде всего: общественное питание, туризм, стоматологическая практика и авиаперевозки. А в мае 2020 году в целом в этот список вошли одиннадцать отраслей, которые в соответствии с КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) имеют указанные один или несколько кодов видов деятельности.

Однако Максим Решетников (глава Минэкономразвития) объяснил, что многие компании не получат помощи. Это объясняется тем, что код КВЭД при регистрации, который указывается и был также внесен в реестр, не соответствует ранее одобренному списку. Речь идет прежде всего о тех компаниях, которые в виде деятельности не указали коды отраслей, пострадавших, а коды групп и подгрупп, классов и подклассов видов деятельности, а также иерархически включенных в те же коды ОКВЭД сфер, которые пострадали.

В Минэкономразвития считают, что при предоставлении компаниям больше времени, а также права для большего уточнения видов деятельности позволит расширить список получателей помощи от государства более чем на двести тысяч субъектов среднего и малого бизнеса.