Российский эксперт рассказал когда вырастет курс рубля

Курс доллара, возможно, понизится после майских праздников. Апрель закончился ростом доллара, который прибавил более 1,3 рубля и дошел до значения 74,4. Евро вырос на 2 рубля до уровня 81,5. Несмотря на все это, ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» уверен, что рубль еще может отыграться.

Андрей Кочетков по ситуации с долларом сказал, что все рынки растут за счет денег, этот же закон действует и рынке валют. Здесь денежное предложение валют фондирования происходит без каких-либо ограничений. Следом за ФРС Америки Банк Японии заявил, что будет производить покупку государственных бондов без ограничений. Из этого следует, что 2 ведущих эмиссионных центра однозначно решили, что будут заливать кризис деньгами.

Эксперт также заметил, что главная нынешняя проблема рубля — нефть. По остальным же фундаментальным показателям российский рубль продолжает оставаться одной из самых обеспеченных. И то, что ЦБ снизил на 50 базисных пунктов, не лишает рубль реальной доходности. Аукционы, проведенные 22 и 29 апреля, продемонстрировали повышенный спрос на облигации федерального займа.

По поводу прогноза по курсу А. Кочетков пояснил следующее. На фоне текущей ситуации рубль укрепился между цифрами 70,0 — 75,0 и может и дальше двигаться в сторону нижнего показателя. Чтобы это случилось, нужно и дальше восстанавливать нефть и сохранять позитивные ожидания на всех внешних рынках. Соединенные штаты и ЕС уже выразили намерения по смягчению карантинных ограничительных мер, и это будет способствовать оживлению в деловой сфере жизни. Это оживление станет причиной больших денежных вложений и повысит желание рисковать, что приведет к повышенному интересу и спросу на рубль и рублевые инструменты.