Российским банкам прогнозируют огромные потери

Российский банковский сектор ожидает большие финансовые потери по итогам 2020 года. Об этом предупреждает ведущее мировое рейтинговое агентство S&P в своем отчете. Материалы отчета попали в распоряжение «Ленты.ру».

В своих расчетах аналитики агентства опираются на несколько очевидных факторов. По их расчетам, падение российской экономики по итогам года составит минимум 0,8%. Пандемия вируса и вводимые в этой ситуации ограничений, существенное падение цен на нефть отрицательно скажутся на качестве выдаваемых банками кредитов. В результате этих и других, менее значимых факторов суммарная доля проблемных кредитов может вырасти до 15%. По итогам 2019 года этот показатель составлял всего 8%.

В этой ситуации суммарная прибыль российских банков может снизиться, по сравнению с предыдущим годом, вдвое. В то же время авторы считают, что банки могут справиться с проблемами благодаря накопленным запасам капитала и ликвидности. Правда, для этого потребуется помощь государства и послабления со стороны регулятора, то есть Центробанка.

По итогам 2019 года российские банки показали рекордную чистую прибыль. Суммарно общая прибыль оценивается в 1,7 триллиона рублей. Правда, по мнению международных рейтинговых агентств, 400 миллиардов из показанной суммы является фиктивным. Столь существенная разница получается за счет использования различных методик расчета. Но даже без учета этой разницы общая сумма прибыли выглядит впечатляюще. Что дает надежду, что российский банковский сектор хорошо подготовлен к сложным временам.

