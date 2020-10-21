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Российское правительство выделило средства на новую выплату на детей

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина государством будет выделено порядка 4,31 млрд. рублей на поддержку семей с детьми. Однако новая выплата в размере 10 тыс. рублей предусмотрена только для определенной части российских семей.

Для получения финансовой помощи семья должна иметь не меньше трех детей, при этом доход одного из членов должен быть меньше прожиточного минимума. Наряду с этим, выплата будет проводиться только на ребенка до трех лет.

Данное распоряжение стало следующим шагом правительства после того, как вышел указ президента РФ, в котором он предлагает назначить выплаты малообеспеченным семьям, где показатель среднедушевого дохода находится ниже уровня прожиточного минимума.

По заверению властей, благодаря такой помощи малообеспеченная семья может получить примерно 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Хочется отметить, что в каждом регионе будет разная выплата, так как размер помощи будет непосредственно зависеть от регионального прожиточного минимума, показатель которого отличается во многих российских субъектах.

Выплата Дети Пособия Россия
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