Российскому рынку жилья прогнозируют спад минимум на 10%

Аналитическое агентство «НАФИ» ожидает падение спроса на жилье в России в текущем году на 10 и более процентов. Об этом информирует пользователей портал «Рамблер» со ссылкой на обзор специалистов агентства.

Причинами спада послужили пандемия COVID-19 и спровоцированные ею неопределенности, с которыми столкнулся строительный сектор. Так, возникшие из-за введения властями различных ограничительных мер сложности привели к снижению темпов строительства. Определенную негативную роль сыграли и последовавшие за пандемией нежелательные экономические тенденции.

Эксперты прогнозируют стремление застройщиков к недопущению значительных колебаний стоимости квадратного метра жилья и к удержанию ее на сегодняшнем уровне до выхода из кризиса. При этом они не исключают ошибки в своих оценках из-за постоянно меняющейся ситуации и поступления новых вводных.

Но и в таких непростых условиях строители продолжают работать над выполнением принятых ранее планов, сталкиваясь при этом с неопределенными перспективами. Они понимают, что сложность прогнозирования деятельности даже на ближайшие несколько месяцев в современных условиях не может не сказаться отрицательно на конечных результатах текущего года.

Еще раньше аналитики предупредили о возможном впадении отечественного рынка жилья в кому. Поводами для этого могут стать сокращение количества заключенных сделок в сфере вторичного жилья и существенное снижение спроса на новостройки из-за роста стоимости ипотеки.

По оценке специалистов уже в первом полугодии текущего года отрасль жилищного строительства покажет спад на 10%.