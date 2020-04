Россиянам позволят брать «кредитные каникулы» из-за карантина

В закон, регулирующий деятельность Центробанка РФ, Госдумой были внесены изменения, призванные облегчить кредитное бремя россиян и бизнесменов в период пандемии COVID-19.

Теперь должник (гражданин, предприниматель) по кредитному договору перед банком, иной банковской организацией может взять отсрочку уплаты периодических платежей без риска предъявления претензий о невыполнении условий кредитного договора (потребительского или ипотечного кредитования) при попадании в зону особого риска, пострадавшим субъектам бизнеса от вируса. Для граждан характерно условие — попадание в сложную жизненную ситуацию в связи с пандемией COVID-19.

Клиенты смогут при соблюдении перечисленных условий обратиться в свой банк с заявлением о предоставлении «кредитных каникул» сроком до полугода. В этот период за неуплату банк не вправе начислять пени, штрафы и считать неплатежи просрочкой по кредиту.

Гражданам придется доказывать банкам, что их доходы за текущий месяц стали ниже на 30% и более, чем за аналогичный период прошлого года. Предоставить такие документы-подтверждения россияне могут сразу, а могут и попросить отсрочку до трех месяцев.

Для субъектов бизнеса Правительство в ближайшее время составит перечень ниш, наиболее неблагоприятно затронутых вирусом. Просто так не платить по обязательствам не получится.

