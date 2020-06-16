Россиянам удвоят зарплату на один день

На сайте Роструда (Федеральная служба труда и занятости) опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что 1 июля 2020 года оплата труда будет производиться в двойном размере, то есть, по тарифу выходного дня. Как известно, в этот день состоится всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию.

В сообщении указано, что 1 июля будет оплачен работающим гражданам как выходной день. У кого в этот день выпадает выходной, зарплату за месяц снижать не будут. Такое решение власти пояснили тем, что на 1 июля распространяются нормы Трудового кодекса, установленные для праздничных дней.

Те, кому труд оплачивается сдельно, получат дополнительное вознаграждение, но при условии, что оно предусмотрено местными нормативными актами. Возможен еще вариант переноса выходного дня на другой день тем, кто 1 июля работает. В таком случае работа будет оплачиваться по обычному тарифу, выбранный выходной день оплачиваться не будет и отпуск не продлят.

Как известно, 1 июля 2020 года будет в России выходным в связи с проведением всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию. Также выходным будет 24 июня. На этот день с 9 мая перенесли Парад Победы. Такое решение было принято властями в связи с эпидемией коронавируса.