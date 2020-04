Россияне достойны получения пособия в размере 25.000 руб. — Зюганов

«Главной задачей государства, помощь тем, кто очень тяжело переживает кризис», такие размышления озвучил Председатель ЦК КПРФ РФ Зюганов.

«Красная Линия» опубликовала интервью Геннадия Зюганова, высказавшего свои размышления по поводу кризиса, переживаемого россиянами в настоящее время. По его словам, россияне потерявшие постоянные рабочие места, получающие не высокие зарплаты, учащиеся высших учебных заведений, находятся в категории нуждающихся первой очереди, и их «кризисное» пособие должно составить не менее 25.000 рублей. К этой же категории необходимо отнести пособия. Сумма пособия равняется двум минимальным размерам оплаты труда.

Источником, из которых возможно изыскать дополнительные средства для выплаты пособий, являются налоги, от уплаты которых уходит олигархия. По подсчетам Зюганова, на выплату пособий потребуется около 300-350 млд. рублей.

Недавно предложенный КПРФ пакет из 12 законов, предлагает новые решения наполнения бюджета РФ. Полученные средства, согласно проекту, предлагается править на поддержку отраслей, нуждающихся в поддержке и развитии. К ним относится сельскохозяйственное машиностроение, автопром, станкостроение, электронная промышленность.

Пакет законов, способы поддержки нуждающихся в непростое для страны время, и возможности выхода из кризиса, будут главной темой на встрече Геннадия Зюганова и Михаила Мишустина, которая состоится 6 апреля в Москве.

Источник: «Красная Линия»

