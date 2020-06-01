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Россияне наращивают просрочку по микрозаймам


 Pavel Markovich0
Микрозаймы
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На сегодняшний день Россия начинает «пожинать плоды» самоизоляции. Из-за нехватки средств на ведение привычного образа жизни многие россияне начали пользоваться кредитными картами и кредитами. В апреле наметился спрос на займы в микрофинансовых организациях.

По данным информационного агентства «РБК», доля просроченных микрофинансовых займов за апрель достигла рекордного значения, который был ранее зафиксирован в 2016 году. На данный момент задолженность заемщиков перед микрофинансовыми компаниями составляет около 4500 тысяч рублей, что соответствует примерно 40% от объема всех выданных кредитов МФО.

Аналитики АКРА не исключают, что в ближайшее время доля просроченных займов будет увеличиваться и может достигнуть отметки в 50%. Такой прогноз вполне обоснован, ведь доходы населения сократились в среднем на 15-35%, а их восстановление не будет сиюминутным. Более того около 15% россиян утратили работу в период самоизоляции.
Эксперты отмечают, что в целом уровень просроченных займов остается в пределах допустимого.

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В большей степени увеличилась доля первой просрочки (когда клиент впервые просрочил платеж по кредитному договору). Собираемость платежей упала не только в банковском сегменте, но и в сфере ЖКХ.

Также рост просрочки объясним тем, что некоторые россияне старались не трогать собственные сбережения, поэтому предпочли пользование кредитами.

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