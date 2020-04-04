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Россияне обязаны рассчитываться со своими кредиторами точно в срок


 Pavel Markovich0Связи поста: >

Никакого переноса платежа по кредитам на май не будет. С таким заявлением выступил Центральный банк России.

ЦБ

Все выплаты по кредитам заемщики должны внести до конца апреля, невзирая на то, что апрель провозглашен нерабочим месяцем, практически, для всех граждан страны. Эта информация была опубликована на сайте регулятора.

Выдержка из публикации:« Все финансовые обязательства по сделкам с кредитными организациями должны быть исполнены в срок, обозначенный договором, даже в том случае, если он придется на один из нерабочих дней».

Центробанк также предупредил кредиторов, чтобы они учитывали сложившуюся ситуацию в стране и связанную с этим фактом возможность должников самим выбирать способ оплаты, т.е. лично прийти в дежурный офис банка или осуществить платеж дистанционно.

Также ЦБ напомнил всем банковским структурам, сотрудники которых работают в офисах или осуществляют дистанционную поддержку, чтобы они на время ограничили количество обслуживающего персонала.

Несколько дней назад В.В. Путин, президент РФ, выступил с заявлением, где объявил, что весь апрель-месяц будет нерабочим, но при этом заработная плата всем сотрудникам организаций будет сохранена.


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