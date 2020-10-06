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Россияне получат новую выплату?

Выплата

На днях СМИ запестрили такой потрясающей новостью, как введение новой выплаты россиянам. При каких обстоятельствах она будет выплачиваться, мы будем разбираться в данной статье.

Итак, введенная выплата россиянам, в теории, планировалось как средство стимулирования внутреннего туризма. То есть это означает, что граждане смогут получить компенсацию за потраченные средства в процессе путешествия внутри России в размере до 20.000 руб. На практике, думается, 20.000 единицы только смогут получить, а реальная цифра компенсации будет в разы меньше. При этом согласитесь, все равно приятно вернуть какую-то копеечку в семейный бюджет?

Получить данную выплату можно будет только до 10 января 2021 года. Данная мера применилась с целью поддержать российский туристический бизнес, который серьезно пострада во время пандемии ненавистного коронавируса.

Теперь конкретнее поговорим о том, кому и в каких размерах полагается компенсационная выплата. Компенсация будет выплачиваться россиянам, которые купили тур, либо решили путешествовать самостоятельно. Отметим, выплату также получат те, кто провел на отдыхе более 2-х ночей в гостинице. Компенсация (или кэшбек) составит 20% от потраченных средств, но не более 20.000 руб. Для получения компенсации необходимо будет в государственные органы предоставить реквизиты своей банковской карты “МИР”. Иные платежные системы не поддерживаются.

Выплата Россия Ростур Ростуризм Туризм
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