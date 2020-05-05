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Рубль значительно вырос на фоне дорожающей нефти


 Pavel Markovich0
Рост рубля
Фото: profile.ru

Торговая сессия на Московской бирже начались с падения доллара и евро. Российская валюта возросла по отношению к бивалютной корзине. Это произошло из-за подорожания нефти.

Сделки по американской валюте у начались на ЕТС в диапазоне 74,13-74,28 рубля. После первой минуты торговой сессии курс доллара составил 74,19 рубля, упав на 65,5 копейки.

Курс евро изменился в меньшую сторону на 81,75 копейки.

Цена бивалютной корзины понизилась на 73 копейки. На данный момент ее стоимость составляет 77,155 рубля.

На фоне надежд, что спрос на топливо вскоре восстановится, нефть дорожает во вторник. Несколько штатов США, а также государства Европы и Азии начинают плавно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией.

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Цена фьючерсов за второй месяц лета на нефть Brent на бирже ICE Futures через минуту после открытия возросла более, чем на 6% и равна $29,03 за баррель.

Стоимость контрактов на нефть WTI с поставкой в первый месяц лета на NYMEX выросла на 9,8%. Теперь она составляет $22,39 за баррель.

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