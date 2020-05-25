Рынок ипотечного жилья в России сократился на 40%

В прошедшем месяце объемы выданной ипотеки в России сократились примерно на 40%. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

В России объемы выданных ипотечных кредитов в апреле, как отмечается, снизились до 184 млрд руб. (на 39%). Их общее количество, по сравнению с мартом, также упало до 81,5 тыс. (на 33%). Больше всего кредитные выдачи сократились в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае и Тюменской области.

В крупных банках Российской Федерации подтвердили информацию о сокращении ипотеки. Это обосновано тем, что небольшие застройщики работать онлайн оказались не готовыми. А потому, в период нерабочих дней, они приостановили продажи своих объектов, отмечают «Известия».

Как ранее уже сообщалось в «ФедералПрес», экономист Вячеслав Зайченко делал предположение, будут ли российские банки увеличивать ипотечные ставки. По его мнению, повышение ипотечных ставок не только не сможет решить, возникшую для кредитных организаций, проблему, но даже усугубит имеющийся кризис.