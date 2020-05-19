Рынок ипотечного жилья в России теряет востребованность

По данным Ассоциации банков России (АБР), повышение спроса на кредиты в ближайшей перспективе не предвидится, даже если по ним будут снижены проценты. Данная концепция в большей степени будет затрагивать ипотеку. На рынке недвижимости и ипотечного кредитования ожидается снижение активности и кризис (стагнация). Эксперты заявили, что уже в апреле этого года спрос на ипотеку сократился примерно на 17% по стране.

«Коронавирусный кризис» напрямую отражается на доходах населения, которые неумолимо падают. Не исключено, что в скором времени темп сокращения доходной части граждан будет еще больше.

Представитель Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что пересмотр и снижение ставок по ипотеке, ключевой ставки не спасет ситуацию, так как доходы россиян не смогут сиюминутно вернуться хотя бы на прежний уровень. Также он заявил, что на текущий момент заметно снижение спроса на ипотеку, хотя банки этого не замечают.

Например, представители ВТБ заявили, что в апреле этого года уровень одобренных ипотечных заявок находился примерно на том же, что и в апреле 2019 года. Спрос на ипотеку также не претерпел колоссальных изменений, это притом, что ВТБ не пересматривал и не изменял ставки по данному направлению.

По данным представителей «Этажи» (риэлтерская фирма), в 2020 году спрос на ипотеку уже достиг своего пика. Не исключено, что в дальнейшем будет снижение востребованности данного займа, а злосчастный «китайский вирус» будет этому способствовать.