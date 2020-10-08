Рынок вторичного жилья в РФ переживает стагнацию

Тенденция к снижению цен на вторичное жилье в РФ проявилась и в конце третьего квартала. Так стоимость квадрата не смогла преодолеть планку тысячи долларов. Риелторы наблюдают снижение спроса на фоне падающей стоимости жилья.

В сентябре, в сравнении с предыдущим месяцем, он упал в столице на 5%. По данным статистики союза риелторских компаний (ОГРК) в Москве в октябре на продажу было выставлено 46 000 лотов. Самая недорогая жилплощадь в пределах старого города обойдется клиентам в 2,95 млн рублей.

Эта квартира находится в Южном округе. Общая площадь апартаментов составляет 18 квадратов. В районе нового города самой низкой стоимостью обладает предложение жилплощади (33 квадрата) за 3, 1 млн в национальной валюте. Это тоже квартира вторичного рынка жилья.

Уровень падения цен на жилье второго круга достиг уровня 2016 года. В исследовании были учтены данные по 128 городам, численность которых превышала 100 000 человек. Период экспозиции предложений вторичек в среднем составляет 56 дней. Этот срок сократился на неделю в сравнении с прошлым годом. Быстрее продаются столичные квартиры (на 4 дня).