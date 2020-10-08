Главная » Новости » Экономика

Рынок вторичного жилья в РФ переживает стагнацию

Вторичное жилье
Вторичное жилье

Тенденция к снижению цен на вторичное жилье в РФ проявилась и в конце третьего квартала. Так стоимость квадрата не смогла преодолеть планку тысячи долларов. Риелторы наблюдают снижение спроса на фоне падающей стоимости жилья.

В сентябре, в сравнении с предыдущим месяцем, он упал в столице на 5%. По данным статистики союза риелторских компаний (ОГРК) в Москве в октябре на продажу было выставлено 46 000 лотов. Самая недорогая жилплощадь в пределах старого города обойдется клиентам в 2,95 млн рублей.

Эта квартира находится в Южном округе. Общая площадь апартаментов составляет 18 квадратов. В районе нового города самой низкой стоимостью обладает предложение жилплощади (33 квадрата) за 3, 1 млн в национальной валюте. Это тоже квартира вторичного рынка жилья.

Уровень падения цен на жилье второго круга достиг уровня 2016 года. В исследовании были учтены данные по 128 городам, численность которых превышала 100 000 человек. Период экспозиции предложений вторичек в среднем составляет 56 дней. Этот срок сократился на неделю в сравнении с прошлым годом. Быстрее продаются столичные квартиры (на 4 дня).

Вторичное жилье Квартира РФ Рынок Стагнация
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Миллиарды
Экономика 0
Кому коронавирус, а кому миллиарды! На сколько выросло состояние российских миллиардеров за время пандемии
Как сообщается на портале «Рамблер» со ссылкой на РИА «Новости», общее состояние российских миллиардеров
Выплата
Экономика 0
Россияне получат новую выплату?
На днях СМИ запестрили такой потрясающей новостью, как введение новой выплаты россиянам. При каких обстоятельствах она будет выплачиваться, мы будем разбираться в данной статье. Итак, введенная выплата россиянам, в теории, планировалось как средство стимулирования внутреннего туризма. То
Пенсионер
Экономика 0
В России предложили доплачивать работающим в пандемию пенсионерам
В период ограничений связанных с пандемией работающие пенсионеры могут получить МРОТ к зарплате. Эта
Пенсия
Экономика 0
Заменят ли пенсионную систему РФ советским аналогом?
Доктор экономических наук Михаил Делягин сравнил российскую пенсионную систему с аналогом советских времен. Он
Деньги
Экономика 0
В какой валюте россияне предпочитают хранить свои сбережения?
Проведенный «РИА Новости» опрос кредитных организаций свидетельствует, что вкладчики крупных банков большую часть сбережений
Самозанятость
Экономика 0
Минэкономразвития и ФНС определят критерии бизнеса и самозанятых
Федеральная налоговая служба и Минэкономразвития решили обозначить критерии, позволяющие разделить такие сферы, как предпринимательство
Продукты
Экономика 0
Какие российские продукты питания пользуются популярностью за границей?
За последние годы российский агропромышленный экспорт, как рассказали эксперты, растет и становится разнообразнее. Подчеркивается,
Налоговые льготы
Экономика 0
В РФ предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов
Накануне главе Минэкономразвития Максиму Решетникову поступило предложение от депутата Госдумы Василия Власова, в котором
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.