С 1 июля ФАС разрешил поднять цену на газ для населения

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) Российской Федерации принято решение о поднятии оптовой стоимости газа, в последующем предназначающемуся для продажи населению. Повышение стоимости газа данной категории предполагается на 3%.

ФАС России уже опубликовала проект соответствующего нормативного правого акта на официальном сайте нормативных правовых документов.

Проект предусматривает утверждение повышенной оптовой стоимости газа с 01.06.2020 года, который добывается ПАО «Газпром» и участниками финансово-промышленной группы, предназначенного в последующем для продажи населению. К документу предусмотрено приложение с сеткой цен на газ для различных категорий.

Стоимость газа, предусмотренного для реализации иным категориям, за исключением указанной выше, предусматривается к повышению на 2,99 % от настоящей стоимости.

Напомним, что прошлым летом ФАС России, был утвержден нормативный документ, разрешающий повышение оптовой стоимости газа на 1,4%, которой в последующем реализовывался населению.

