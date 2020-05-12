С 1 июня на каждого ребенка от 3 до 16 лет можно получить по 10 000 рублей

Правительство России сообщило, что семьям с детьми поступят дополнительные выплаты. Важное условие — детям должно быть не менее 3 и не более 16 лет. На официальном сайте Кабмина пишут, что получить разовую выплату, размер которой составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, можно будет с 1 июня. Для этого понадобится подать заявление через госуслуги, на веб-сайте Пенсионного фонда или обратившись в территориальное отделение.

Заявление будет рассматриваться не более пяти дней. Выплаты осуществляются не дольше, чем за три дня, сообщает Газета.ру.

Накануне НСН говорила, что президент Российской Федерации подписал нормативный акт о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми — об этом Путин поведал во время обращения к гражданам страны. Оно посвящено мерам борьбы с COVID-19 на территории нашей страны и методам поддержки жителей России и экономики в условиях эпидемии.

За три месяца — апрель, май и июнь, семьям с детьми до трех лет выплатят по пять тысяч рублей. Нуждающиеся семьи, чей доход составляет ниже прожиточного минимума на одного члена семьи имеют право сделать выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Помимо этого, в два раза увеличится пособие, выплачиваемое по уходу за ребенком. Его размер составит 6 751 рубль.