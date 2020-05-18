Самозанятым россиянам вернут налоги, уплаченные в 2019 году

Власти пообещали вернуть самозанятым россиянам налог на доход, уплаченный ими в 2019 году. Решение принято в качестве меры поддержки для граждан, пострадавших от коронавирусной пандемии.

О возвращении налога в своем обращении сообщил глава государства. Мера затронет примерно 340000 россиян. Самозанятые граждане могут пройти регистрацию в 23 регионах, а количество человек с данным статусом уже превысило 650000. В качестве компенсации потерь для них предложено предоставить капитал в 1 МРОТ на проведение налоговых платежей без отвлечения средств из собственных источников.

Ограничительные меры в стране сняли 12 мая. Параллельно с этим государство обещало помочь отраслям и людям, особенно пострадавшим от пандемии. Для предприятий планировалось ввести субсидированные кредиты для выплаты зарплат работников, а для компаний из реестра МСП и индивидуальных предпринимателей – налоговые льготы. Данные меры должны поддержать экономику, существенно пострадавшую от кризиса и пандемии.