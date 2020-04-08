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Сбербанк избавил держателей карт от комиссии за их пополнение с карт других банков


 Pavel Markovich0Связи поста: > > >

Руководство крупнейшего банка страны – Сбербанка — решило приостановить взимание комиссии при пополнении своих карт с пластиковых карт банков-конкурентов. Отмечается, что воспользоваться беспроцентным денежным переводом можно будет в период объявленного президентом карантина, который продлится до конца апреля 2020 года. Данная мера коснется граждан, пользующихся мобильным приложением под названием «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк

По словам Дмитрия Малых, чья непосредственная работа связана с банковскими картами и эквайрингом, пользователями онлайн-сервиса ежемесячно являются порядка 250 тысяч граждан, выбравших Сбербанк для осуществления безналичных расчетов. Чтобы минимизировать риск заражения россиян вирусной инфекцией и избавить их от походов до банкоматов, банк решился на этот шаг.

Выбор банком подобных действий не позволит россиянам нарушать карантинные меры. Ведь ни для кого не секрет, что многие держатели карт в целях избавления от комиссии отдают предпочтение снятию денег в банкомате своего банка и впоследствии внесению наличных на карту, выпущенную Сбербанком.

В нынешних условиях важно не допустить возникновение дополнительных рисков, сопряженных с вирусом, и отбить у граждан желание без особой надобности прибегать к услугам банкоматов для снятия наличных. Как известно, деньги могут являться переносчиком заразы.

Чтобы оценить возможности новой услуги, достаточно воспользоваться мобильным приложением или посетить веб-сайт финансово-кредитной организации. Пользование цифровыми каналами позволит сделать процесс перевода средств более быстрым, удобным, выгодным, а также безопасным в реалиях нашего времени.

 

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