Сбербанк вывез две трети золотых запасов России

Банки России продолжают распродажу золота из хранилищ. По результатам апреля банки РФ вывезли за границу более 4,6 тонны драгоценного металла. Это на пятнадцать процентов больше, нежели в марте. Данные подсчитал «Интерфакс» на базе статистики ЦБ.

Как известно, что банк РФ в прошлом году практически все золото, что добывалось в стране, скупал в резервы. Но с первого апреля он полностью остановил пополнения золотого запаса. Чтоб экспортом драгоценного металла покрыть всю недостачу нефтедолларов, а также залатать «дыры», которые существует в платежном равновесии.

В течение двух месяцев банки активно продали зарубежным клиентам более 8,6 т. слитков, которые накапливались в сейфах в последние 2 года.

Шестой месяц подряд запасы золота в банках России сокращается. С ноября драгоценного металла пошло на экспорт 17 т.

Крупнейшим и де-факто единым продавцом по результатам апреля является «Сбербанк». Хранилищ с которого пошло 5,5 т. Также известно, что запасы крупнейшего госбанка России упали на 37,7 процента.