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Сбербанк вывез две трети золотых запасов России


 Владимир Корниецкий0
Золотые слитки
Фото: https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2019/02/07/regnum_picture_1549539368647694_normal.jpg

Банки России продолжают распродажу золота из хранилищ. По результатам апреля банки РФ вывезли за границу более 4,6 тонны драгоценного металла. Это на пятнадцать процентов больше, нежели в марте. Данные подсчитал «Интерфакс» на базе статистики ЦБ.

Как известно, что банк РФ в прошлом году практически все золото, что добывалось в стране, скупал в резервы. Но с первого апреля он полностью остановил пополнения золотого запаса. Чтоб экспортом драгоценного металла покрыть всю недостачу нефтедолларов, а также залатать «дыры», которые существует в платежном равновесии.

В течение двух месяцев банки активно продали зарубежным клиентам более 8,6 т. слитков, которые накапливались в сейфах в последние 2 года.

Шестой месяц подряд запасы золота в банках России сокращается. С ноября драгоценного металла пошло на экспорт 17 т.

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Крупнейшим и де-факто единым продавцом по результатам апреля является «Сбербанк». Хранилищ с которого пошло 5,5 т. Также известно, что запасы крупнейшего  госбанка России упали на 37,7 процента.

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