Сколько ЦБ России потратил денег на поддержку рубля?

Банк России предоставил отчет об огромных тратах на бирже для того чтобы поддержать курс рубля. Об этом сообщает отчеты ЦБ за 21 апреля.

Валютные интервенции начались текущей весной. Однако до этого момента они не доходили до настолько больших сумм. По состоянию на 20 апреля потрачено 16,8 миллиарда рублей (или 222 миллиона долларов). Во время прошлых торговых сессий Центральный банк устанавливал рекорды и отдавал на поддержание курса рубля по 14,8 миллиарда рублей.

Данные траты помогли национальной валюте не упасть на фоне обрушения стоимости нефти до минимальных значений предыдущего столетия. 22 апреля курс доллара составляет 76,68 рубля, а евро — 83,3 рубля.

Ранее председатель ЦБ намекала, что в скором времени ключевая ставка снизится. Вполне возможно, что уже в этом месяце. Это решение значительно повлияет на рубль.

Глава ВТБ банка Костин сообщил, что до конца текущего года доллар не будет стоить более 80 рублей, а затем рубль продолжит расти.

Цена нефти снижается вследствие остановки мировой экономики, это событие связано с эпидемией коронавирусной инфекции и переполнением хранилищ. Нефтетрейдеры думают, что в ближайшие месяцы ситуация будет стабильной. Хотя экспортеры нефти планируют ограничить ее добычу. Россиян призывают не переживать из-за обрушения стоимости нефти и связывают падение со спекуляциями.