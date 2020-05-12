СМП освободят от налогов и сборов

На сегодняшний день бизнесмены и предприниматели неоднократно заявляли о финансовых и иных сложностях. Большая часть ИП приостановила свою деятельность и несет убытки, спрос на многие товары резко сократился. При этом никто не спешит отменять выплату зарплаты (даже на уровне МРОТ) официально работающим людям, снижать или предоставлять отсрочку по договорам аренды.

Глава РФ сделал важное заявление, согласно которому государство готово освободить предпринимателей от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал. Исключением из данного правила стал налог на добавленную стоимость (попросту НДС). Путин акцентировал внимание, что должна действовать не отсрочка, а именно списание долгов по указанным платежам.

По данным информационного агентства «Известия», государство намерено таким образом поддержать торговлю и других бизнесменов. Данная мера в значительной степени облегчит нагрузку ИП и небольших предприятий, позволит им высвободить часть средств на восстановление деятельности и оплату труда сотрудникам.

Также президент РФ отметил, что организации, сохранившие занятость в период коронавирусной эпидемии в стране на уровне 90% смогут оформить и получить льготный «зарплатный кредит» под 2% годовых.