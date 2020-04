Снижение ставки налогов до 0% для малого и среднего бизнеса

В сложных условиях в связи с пандемией и дестабилизацией экономики малый и средний бизнес как никогда нуждается в поддержке правительства.

Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Титов Б. Ю. выдвинул инициативу о снижении ставки налогов для субъектов малого и среднего бизнеса до 0%. По сообщению ТАСС, омбудсмен категорично заявил, что нужно сделать этот шаг и вообще забыть о малом бизнесе как о фискальном источнике бюджета.

Также было сказано, что такие меры чреваты некоторыми негативными последствиями: бизнес начнет дробиться, предприниматели перестанут составлять налоговую отчетность. Но в сложившейся критической ситуации, несмотря на предполагаемые риски, важнее всего сохранить малый и средний бизнес и рабочие места для граждан.

Предпринимателям и так сложно выживать в условиях жесткой конкуренции, а при имеющихся форс-мажорных условиях давление усиливается. Как писали ранее в СМИ, некоторые предприятия уже перешли на четырехдневную рабочую неделю с целью сократить траты и сохранить персонал.

Чтобы ситуация не усугублялась, и нужны те меры, которые озвучил Титов Б. Ю.

Источник: News.ru

The following two tabs change content below.