Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами 2020 года

Согласно данным Росстата, названы отрасли с самыми высокими средними зарплатами работников в начала 2020 года. Об этом сообщил RT.

Так, средняя зарплата в страховой и финансовой сфере достигала 106,6 тыс. руб. в течении трех первых месяцев текущего года. Это наивысший показатель среди всех отраслей.

Второе место отводится сфере добычи полезных ископаемых. Средний заработок их работников достигал 85,6 тыс. руб.

Сотрудники информационных отраслей и связи получали в начале года среднюю зарплату в размере 81,0 тыс. руб. Далее в рейтинге работники научных, технических, профессиональных направлений экономики, а также сферы хранения и перевозок. Их средние зарплаты составили, соответственно, 73,4-51,0 тыс. руб.

Также названы и самые низкооплачиваемые виды деятельности. Это работа персонала гостиниц и сферы общественного питания. В первом квартале 2020 года их средний заработок составил всего 29,0 тыс. руб. На таком же низком уровне находятся зарплаты в сельском хозяйстве – 30,9 тыс. руб.