Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами 2020 года


 Владимир Корниецкий0
Рейтинг отраслей
Фото: cdnimg.rg.ru

Согласно данным Росстата, названы отрасли с самыми высокими средними зарплатами работников в начала 2020 года. Об этом сообщил RT.

Так, средняя зарплата в страховой и финансовой сфере достигала 106,6 тыс. руб. в течении трех первых месяцев текущего года. Это наивысший показатель среди всех отраслей.

Второе место отводится сфере добычи полезных ископаемых. Средний заработок их работников достигал 85,6 тыс. руб.

Сотрудники информационных отраслей и связи получали в начале года среднюю зарплату в размере 81,0 тыс. руб. Далее в рейтинге работники научных, технических, профессиональных направлений экономики, а также сферы хранения и перевозок. Их средние зарплаты составили, соответственно, 73,4-51,0 тыс. руб.

Также названы и самые низкооплачиваемые виды деятельности. Это работа персонала гостиниц и сферы общественного питания. В первом квартале 2020 года их средний заработок составил всего 29,0 тыс. руб. На таком же низком уровне находятся зарплаты в сельском хозяйстве – 30,9 тыс. руб.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Рынок ипотечного жилья в России теряет востребованность
  2. Налоговая проверка неработающих пенсионеров: на что нужно обратить внимание.
  3. Многие российские регионы готовы отказаться от повышения тарифов на ЖКХ
  4. Распоряжение Президента о снижении налогов
  5. Эксперты рассказали, почему так сильно обвалился рубль
  6. Производство золота в России может увеличиться в двое
  7. Минфин впервые за много лет засекретил дефицит бюджета
  8. Центральный Банк России не будет укреплять рубль
  9. Россиянам позволят брать «кредитные каникулы» из-за карантина
  10. Россиянам станет проще расплачиваться пластиковыми картами.
Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments