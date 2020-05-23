Совет Федерации предложил пакет мер по поддержке экономики и населения

В Совете Федерации выступили с предложениями по поддержке экономики страны и россиян. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру страны.

Сенаторы уверены в необходимости освобождения от налогов (за апрель-июнь) всех компаний, относящихся к отраслям, пострадавшим от коронавируса. Ранее не платить налоги разрешили предприятиям, представляющим средний и малый бизнес. Для этого Совет Федерации предложил скорректировать налоговое законодательство. В письме говорится и о мерах поддержки для цветоводов и предприятий коммунальной сферы.

Среди других решений значится «цифровой налог», который предполагает обложение обязательным платежом потребителей цифровой продукции и распространение налога на доходы самозанятых на лиц, не являющихся россиянами. За счет этого сенаторы намерены найти дополнительные источники пополнения бюджета.

В Совете Федерации уверены в необходимости исключения дефицитных и особо важных товаров иностранного происхождения, которые попали под ограничения, введенные российскими властями после санкций со стороны западных государств.

Гражданам сенаторы предложили предоставить субсидию (450000 рублей) для погашения ипотечных кредитов. При этом мера будет предназначена исключительно для многодетных семей.