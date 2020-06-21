Советы тем, кто потерял работу

Для тех, кто потерял работу из-за пандемии, советы дала Ольга Дайнеко, специалист проекта Минфина по финансовой грамотности.

Как говорит эксперт, первый и главный шаг — предпринять меры по получению государственной социальной помощи. Это даст возможность иметь некоторый доход, который позволит пережить трудный момент. Для получения пособия по безработице нужно встать на учет в Центре занятости.

Сейчас граждане России, лишившиеся работы из-за коронавируса в период с 1 марта 2020 года, могут получить пособие в размере не более 12130 руб. плюс региональный коэффициент. Кроме этих выплат, предусмотрены дополнительные пособия для тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей. Это 3 тыс. руб. на ребенка.

Также Ольга Дайнеко советует свести к минимуму все расходы до наступления более благоприятных времен. Эту информацию предоставило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 8,5 тысяч россиян прошли по направлению Центра занятости учебные курсы, чтобы овладеть новыми профессиональными навыками.