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Советы тем, кто потерял работу


 Владимир Корниецкий0
Потерял работу
Фото: i.work.ua

Для тех, кто потерял работу из-за пандемии, советы дала Ольга Дайнеко, специалист проекта Минфина по финансовой грамотности.

Как говорит эксперт, первый и главный шаг — предпринять меры по получению государственной социальной помощи. Это даст возможность иметь некоторый доход, который позволит пережить трудный момент. Для получения пособия по безработице нужно встать на учет в Центре занятости.

Сейчас граждане России, лишившиеся работы из-за коронавируса в период с 1 марта 2020 года, могут получить пособие в размере не более 12130 руб. плюс региональный коэффициент. Кроме этих выплат, предусмотрены дополнительные пособия для тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей. Это 3 тыс. руб. на ребенка.

Также Ольга Дайнеко советует свести к минимуму все расходы до наступления более благоприятных времен. Эту информацию предоставило РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что около 8,5 тысяч россиян прошли по направлению Центра занятости учебные курсы, чтобы овладеть новыми профессиональными навыками.

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