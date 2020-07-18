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Спад экономики России сократился

Спад экономики
Фото: topcor.ru

По мнению аналитиков Минэкономразвития, в июне 2020 года ВВП РФ сократился на 6,4% в годовом исчислении. Цифра значительно превышает аналогичный показатель, который рассчитали в самый разгар карантинных мер — падение составило 12% в годовом исчислении. Всего за второй квартал падение экономики составило 9,6%, после роста на 1,6% в первом квартале.

При этом аналитики отметили рост экономической активности в некоторых отраслях. Так, рост деловой активности отмечается в обрабатывающих отраслях, ориентированных на потребительский спрос, легкой промышленности, в мебельном производстве. Также отмечается постоянный рост производства продукции первой необходимости, который не прекращался даже в самый разгар коронавирусных ограничений.

При этом рост активности в сфере услуг происходит неравномерно по регионам. Это связано, главным образом, от существующего в регионе режима ограничительных мер.

По сведениям Росстата, реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 8% за последние три месяца. Под реальными располагаемыми доходами подразумеваются средства, которые остаются после обязательных платежей с учетом инфляции. Это самое значительное падение, начиная с начала 2013 года.

Ранее Минэкономразвития планировал падение доходов на 6%. В целом, в годовом исчислении, падение реальных располагаемых доходов составили около 4%.

Аналитик ВВП Минэкономразвития Россия
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