Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Справороссы внесли в Думу проект о повышенной пенсии


 Владимир Корниецкий0
Пенсия
Фото: www.ptoday.ru

«Справедливая Россия» во главе Сергеем Мироновым предоставила в Госдуму проект закона, предусматривающий фиксированную повышенную доплату к пенсии для людей старше 75 лет. Во вторник текст документа был размещен в базе данных нижней палаты.

Законопроект предполагает повышенную фиксированную выплату гражданам, которым исполнилось 75 лет, в размере 100% к страховой пенсии (на данный момент времени это 4982 руб. 90 коп.). Нынешняя норма устанавливает такую надбавку с 80 лет.

В пояснительной записке сообщается, что этот проект закона поможет повысить уровень жизни категории граждан в возрасте старше 75 лет, снизит напряженность в обществе, так как указанная часть населения страны будет иметь повышенные гарантии.

Ранее кабинет министров РФ не поддержал предложение от «Справедливой России», также, как и подобный закон от ЛДПР. Если внести предложенные изменения в пенсионное законодательство, то понадобятся похожие условия и для других мер социальной поддержки, что повлечет за собой новые дополнительные бюджетные траты. Так обосновали отказ в реализации законопроектов в правительстве России.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. В Минфине РФ работают над расширением льготной ипотеки
  2. Пенсионерам продлили электронные больничные
  3. Минфин рассказал о росте налогов вследствие эпидемии коронавирусной инфекции
  4. Премьер-министр РФ рассказал о новом пакете помощи гражданам
  5. От введения «налога на богатых» пострадает и средний класс
  6. Во всем мире растет показатель банкротства и безработицы, как пандемия COVID-19 повлияла на мировую экономику
  7. Помощник Путина рассказал, что ждёт Россию после пандемии
  8. 5 вложений, которые обычно не приносят желаемого дохода
  9. В первом чтении Госдумой принят законопроект о расширения возможностей трат средств материнского капитала
  10. Для части российского бизнеса могут изменить налоги

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments