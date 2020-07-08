Справороссы внесли в Думу проект о повышенной пенсии

«Справедливая Россия» во главе Сергеем Мироновым предоставила в Госдуму проект закона, предусматривающий фиксированную повышенную доплату к пенсии для людей старше 75 лет. Во вторник текст документа был размещен в базе данных нижней палаты.

Законопроект предполагает повышенную фиксированную выплату гражданам, которым исполнилось 75 лет, в размере 100% к страховой пенсии (на данный момент времени это 4982 руб. 90 коп.). Нынешняя норма устанавливает такую надбавку с 80 лет.

В пояснительной записке сообщается, что этот проект закона поможет повысить уровень жизни категории граждан в возрасте старше 75 лет, снизит напряженность в обществе, так как указанная часть населения страны будет иметь повышенные гарантии.

Ранее кабинет министров РФ не поддержал предложение от «Справедливой России», также, как и подобный закон от ЛДПР. Если внести предложенные изменения в пенсионное законодательство, то понадобятся похожие условия и для других мер социальной поддержки, что повлечет за собой новые дополнительные бюджетные траты. Так обосновали отказ в реализации законопроектов в правительстве России.