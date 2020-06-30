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Спрогнозирован к концу 2020 года курс доллара


 Владимир Корниецкий0
Курс доллара
Фото: cdn.iz.ru

В результате сокращения уровня инфляции в России по отношению к уровню инфляции в США, курс доллара может опять опуститься до 60 рублей. Эту информацию РИА Новости сообщил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

Инфляция, которая была накоплена за период кризиса в России все же не настолько велика, чтобы слишком ослабить рубль.

«Я не исключаю возможности возврата доллара к 60 рублям» — отмечает он.

Очень хорошим показателем является тот факт, что российской валюте удалось удержать в непростой период пандемии свои позиции, что дает нам основу для предположения что к концу года рубль будет находится на уровне от 65 рублей до 75 рублей за доллар.

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Также благодаря бюджетному правилу, убрана одна из самых важных условий, которые влияли на курс рубля до 2016 года — колебания на цены российской нефти. Также очень важно чтобы курс рубля все же был плавающим и были исключены тренды на его устойчивое падение.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган основываясь на отрицательном влиянии на рубль обстановке на рынке энергоносителей и документации по занятости в США за предыдущий месяц, предсказывал скорый обвал рубля.

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