Спрогнозирован к концу 2020 года курс доллара

В результате сокращения уровня инфляции в России по отношению к уровню инфляции в США, курс доллара может опять опуститься до 60 рублей. Эту информацию РИА Новости сообщил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

Инфляция, которая была накоплена за период кризиса в России все же не настолько велика, чтобы слишком ослабить рубль.

«Я не исключаю возможности возврата доллара к 60 рублям» — отмечает он.

Очень хорошим показателем является тот факт, что российской валюте удалось удержать в непростой период пандемии свои позиции, что дает нам основу для предположения что к концу года рубль будет находится на уровне от 65 рублей до 75 рублей за доллар.

Также благодаря бюджетному правилу, убрана одна из самых важных условий, которые влияли на курс рубля до 2016 года — колебания на цены российской нефти. Также очень важно чтобы курс рубля все же был плавающим и были исключены тренды на его устойчивое падение.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган основываясь на отрицательном влиянии на рубль обстановке на рынке энергоносителей и документации по занятости в США за предыдущий месяц, предсказывал скорый обвал рубля.