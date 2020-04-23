Спрос на вторичный рынок жилья в России значительно упадет

1 мая 2020 года в нашей стране начнет функционировать программа льготной ипотеки. Это окажет помощь застройщиком, но пагубно скажется на вторичном жилье.

Аналитики сообщают, что запуск ипотеки на первичное жилье под 6,5% приведет к повышенному спросу на новостройки. Продавцы-частники не хотят снижать цены на недвижимость, поэтому количество сделок с «вторичкой» снизится до минимума.

Аналитики предсказывают, что рынок впадет в кому. Точно так же было и в 2015 году, когда была запущена прошлая версия льготной ипотеки на первичное жилье. В целом, аналитики хорошо отзываются о новой программе льготного кредитования на жилье.

В ИРН указывают, что вследствие снижения доходов россиян ипотека дорожает, стройки останавливаются, продажи переводятся в онлайн и происходят другие события, вызванные пандемией. Именно поэтому спрос на первичное жилье очень нуждается в поддержке. Специалисты утверждают, что вторичному рынку жилья нет смысла ждать поддержки от государства.

Президент РФ 16 апреля заявил о том, что в нашей стране запустят льготную ипотечную программу. Данная мера направлена на то, чтобы помочь строительной сфере и россиянам во время распространения коронавирусной инфекции. Действие программы начнется 1 мая. Но многие банки начали принимать заявки клиентов, которые хотят получить ипотеку по низкой ставке еще с 20 апреля.

Оформить льготную ипотеку на первичное жилье можно до 1 ноября текущего года. Пониженная ставка будет действовать во время всего периода кредитования. В рамках программы россияне имеют право покупать жилье в первичном фонде. Максимальная сумма кредита в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области равна 8 миллионам рублей. В других субъектах Российской Федерации — 3 миллиона рублей.