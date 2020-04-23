Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Спрос на вторичный рынок жилья в России значительно упадет


 Pavel Markovich0

1 мая 2020 года в нашей стране начнет функционировать программа льготной ипотеки. Это окажет помощь застройщиком, но пагубно скажется на вторичном жилье.

Вторичный рынок
Фото: vtambove.ru

Аналитики сообщают, что запуск ипотеки на первичное жилье под 6,5% приведет к повышенному спросу на новостройки. Продавцы-частники не хотят снижать цены на недвижимость, поэтому количество сделок с «вторичкой» снизится до минимума.

Аналитики предсказывают, что рынок впадет в кому. Точно так же было и в 2015 году, когда была запущена прошлая версия льготной ипотеки на первичное жилье. В целом, аналитики хорошо отзываются о новой программе льготного кредитования на жилье.

В ИРН указывают, что вследствие снижения доходов россиян ипотека дорожает, стройки останавливаются, продажи переводятся в онлайн и происходят другие события, вызванные пандемией. Именно поэтому спрос на первичное жилье очень нуждается в поддержке. Специалисты утверждают, что вторичному рынку жилья нет смысла ждать поддержки от государства.

Президент РФ 16 апреля заявил о том, что в нашей стране запустят льготную ипотечную программу. Данная мера направлена на то, чтобы помочь строительной сфере и россиянам во время распространения коронавирусной инфекции. Действие программы начнется 1 мая. Но многие банки начали принимать заявки клиентов, которые хотят получить ипотеку по низкой ставке еще с 20 апреля.

Оформить льготную ипотеку на первичное жилье можно до 1 ноября текущего года. Пониженная ставка будет действовать во время всего периода кредитования. В рамках программы россияне имеют право покупать жилье в первичном фонде. Максимальная сумма кредита в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области равна 8 миллионам рублей. В других субъектах Российской Федерации — 3 миллиона рублей.

Связи поста: > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Россиянам разрешать потратить пенсионные накопления еще до наступления пенсионного возраста
  2. Начиная с ноября трудовые инспекторы начнут приходить для проверки индексации зарплаты
  3. О резком ужесточении условий для кредитных каникул: чего ожидать россиянам?
  4. Гражданам РФ спишут кредитные долги с 2014 года.
  5. ПФР раз в 3 года автоматически будет отправлять уведомление о размере будущей пенсии
  6. Власти России начали борьбу с дорогой ипотекой
  7. Россияне достойны получения пособия в размере 25.000 руб. — Зюганов
  8. Какие льготы положены федеральным ветеранам труда в 2019 году.
  9. Российским строительным компаниям грозит большой провал.
  10. Сбербанк предлагает ипотеку в новостройках с процентной ставкой в 1%
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о