Стал известен порядок осуществления новых выплат на детей

Алгоритм, использованный для первой выплаты семьям с детьми до 16 лет, будет применен и для осуществления очередной. Об этом сообщатся на портале «Рамблер» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты.

Помощь, размер которой составляет 10 тыс рублей на каждого ребенка, будет оказана после первого июля текущего года тем обратившимся с соответствующим заявлением семьям, которые еще не успели ее получить. На эти цели правительством РФ выделено 274 млрд рублей.

На первом этапе было оперативно выплачено пособий на 15 млн детей только за один день. Всего же было охвачено 21 млн детей, родителями которых были поданы заявления до первого июня. При этом никакие сбои в использованном алгоритме обмена данными не наблюдались, что послужило весомым аргументом для его повторного использования без внесения изменений.

В ведомстве пояснили, что для получения помощи родителям не нужно повторно подавать заявление в ПФР, куда поступят средства после первого июля этого года. Родители же, не обращавшиеся до сих пор за единовременной помощью, могут подать заявление до первого октября 2020 года. После проверки сведений в других ведомствах и этим семьям будут перечислены деньги в соответствии с установленными нормативами.

В текущем году Президент России несколько раз обращался к населению страны с вопросами, связанными с пандемией COVID-19. Проводил он и совещания с кабинетом министров РФ, на которых рассматривались, в частности, меры поддержки семей, имеющих детей, возраст которых не превышает 16 лет. Были подписаны соответствующие законы и другие нормативно-правовые документы.

Действия Президента и правительства России подтверждают, что главным для государства являются обеспечение безопасности граждан, сохранение их жизни и здоровья.