Стало известно сколько будет восстанавливаться экономика России

РБК, который принадлежит Березкину Г. В, прогнозирует восстановление российской экономики при благоприятных условиях к 2021 году. Сообщение подтверждается ссылкой на исследования McKinsey & Company — международной консалтинговой компании. Аналитический обзор «Влияние COVID-19 на российскую экономику» предполагает следующие сценарии развития ситуации.

1. Базовый, благоприятный. Обозначен, как «сдерживание вируса». Если распространение инфекции будет остановлено к окончанию второго квартала этого года, то рост российской экономики начнется уже с июля. При этом ВВП уменьшится только на 3,8% до конца года. Потом экономика пойдет в рост и уже к середине 2021 года будет восстановлена.

2. Негативный сценарий. Если распространение заражения вирусом сдержать не получится, то мировой ВВП снизится на 5,7%. В России самая высока точка кризиса будет в первом квартале следующего года, и ВВП ждет снижение уже на 14%. Возвращение докризисного показателя можно ожидать только к 2023 году.

По сведениям, предоставленным медийным порталом «Рамблер», эксперты назвали сумму ущерба, который нанесен мировой экономике распространением коронавируса. Аналитики сделали вывод, что сумма эта колоссальная: около 5 триллионов долларов. Как заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, мировую экономику ожидают нелегкие времена и кризис такого масштаба, какого не было со времен великой депрессии.