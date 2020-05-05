Ставки по ипотеке падают вместе с шансами на ее одобрение

Несмотря на набирающую темпы пандемию, надвигающийся кризис, государство старается всеми силами поддержать бизнес и граждан, выделяя им различные субсидии, разрабатывая новые меры поддержки, сдвигая периоды налоговых выплат и пр.

На сегодняшний день администрация Сбербанка заявила о пересмотре ипотечных ставок. В частности, по новым условиям приобрести готовое жилье возможно под 8,1% годовых, а купить квартиру в новостройке — под 6,2% годовых. Несмотря на снижение ипотечных ставок, требования к заемщикам ослаблять никто не намерен.

Напротив, ведущие российские банки ужесточают порядок одобрения ипотечного кредита: повышают первоначальный взнос (в большинстве случаев до 20% от стоимости недвижимости), требуют страхование жизни и здоровья и пр.

По данным информбюро «РБК», ужесточение правил выдачи займов и критериев по отношению к заемщикам приведет к тому, что многие россияне не смогут оформить ипотеку в 2020 году. Банки автоматически отметают «слабых платежеспособных», рискованных клиентов, страхуя себя от убытков, а граждан – от кредитной ямы.

Эксперты полагают, что труднее всего получить одобрение по ипотеке в текущем году придется тем, кто намерен внести минимальный (или меньше установленного минимума) первоначальный взнос, использует материнский капитал в качестве первоначального взноса, сотрудникам и представителям СМП, а также работникам тех отраслей, которые в значительной степени пострадали из-за коронавируса и самоизоляции. Также в зоне риска по неполучению ипотеки окажутся самозанятые и ИП.