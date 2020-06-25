Стоимость рубля может снизиться из-за цены на нефть

В своем интервью «Российской газете» специалист компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара США в течение ближайших месяцев может превысить 70 рублей.

Экспертом было отмечено стабильное отставание рубля в сравнении с растущими, начиная с мая, ценами на нефть. Он назвал наиболее благоприятные расценки в рублевом варианте на нефть марки «Брент» (Brent) в диапазоне от 3,7 до 4,4 тысячи рублей за баррель. В данный момент ее стоимость составляет 3 тысячи рублей за баррель.

По мнению Бабина, курс рубля дорожает медленнее нефти и если подорожания не произойдет, можно ожидать значительного снижения стоимости рубля. Это связано с отсутствием потенциала у российской валюты к укреплению в краткосрочной перспективе.

Эксперт упомянул о возможном росте доллара в ближайшее время и уходе курса выше 70 рублей, тогда как его пребывание в коридоре 68-69 рублей остается маловероятным.

В среднесрочной перспективе развитие рынков будет зависеть от фактора второй волны пандемии COVID-19. В случае ухудшения ситуации с распространением инфекции следует ожидать падения цен в связи со снижением мирового спроса на нефть. По сообщениям «Рамблер».