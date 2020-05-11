Торговля в опасности: в России может закрыться до 50% торговых точек

По данным информационного агентства «ТАСС», к концу 2020 году в России может ликвидироваться около 30-50% торговых заведений. В зоне риска находятся магазины, реализующие одежду и обувь.

На текущий момент многие магазины вынуждены простаивать и терять свой доход, но при этом арендодатели не спешат снижать или отменять взимание платы за занимаемые продавцами квадратные метры. Спрос на текстильные и обувные товары в апреле резко упал (примерно на 70-90%). Более того, в работающие магазины в течение дня находят единицы. Сегодня торговля в 70% случаев протекает в формате онлайн: по полной предоплате заказа и с учетом доставки товара клиенту.

Коронавирус поменял возможности и предпочтения россиян. Из-за ограничительных мер, действующих в России с конца марта, люди выходят из дома только в случае крайней необходимости. Из-за этого торговля серьезно пострадала. Эксперты предрекают, что продавцы одежды и обуви могут понести колоссальные убытки или сократить свой годовой доход примерно в 2 раза. Если в 2019 году торговля указанными товарами достигала 2,29 триллиона рублей, то к концу текущего года она может сократиться до 1,48 триллиона рублей.