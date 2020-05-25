У россиян с детьми появился шанс получить огромное пособие

Эксперты, участвовавшие в опросе «Российской газеты», спрогнозировали увеличение спроса на заключение с властями регионов социальных контрактов в период отмены самоизоляции. Правом на подобные контракты владеют многодетные и малоимущие семьи, которые имеют суммарный доход ниже прожиточного минимума.

Социальный контракт являет собой помощь адресного характера (материальную поддержку) для открытия своего дела, развития собственного хозяйства, переобучения, повышения квалификации или же поиска нового места работы.

К тем россиянам, которые решили оформить социальный контракт, приезжают представители центров соцзащиты. Они подробно изучают имеющиеся условия жизни семей и, впоследствии, вместе с ними создают бизнес-планы.

Выплаты по соцконтракту в каждом регионе разные. Например, в Ростовской области максимальный размер субсидии равен 60 тыс. руб., в Волгоградской – 40 тыс. руб., а в Вологодской – уже от 12 до 100 тыс. руб. (для поиска работы – 12 тыс. руб., для переобучения – 30 тыс. руб. и на открытие дела – 100 тыс. руб.). В Нижегородской области до 250 тыс. руб. (в 2,5 раза) увеличили максимальный размер субсидии, предназначенной для развития собственного дела.

В «РГ» поведали истории нескольких семей, которые оформили соцконтракты. Так, семья Сясиных, имеющая 4-х детей, по контракту получила 36 тыс. руб., приобрела: инкубатор, 50 индюшиных яиц, 5 поросят, корма, доски для сарая и зернодробилку. Теперь же они продают индюков, цыплят-бройлеров и свинину. А в Ростовской области две молодые семьи в своем селе открыли спортзал. Они получили 60 тыс. руб., за полцены арендовали свободный актовый зал, приобрели тренажер, организовали душевые, места для раздевания и пригласили своих односельчан посещать спортивные занятия.

Как публиковалось в разных «СМИ», правительство 11 мая утвердило, предложенные В. Путиным, дополнительные выплаты для детей. С 1-го июня у россиян, которые имеют детей в возрасте от 3-х до 15-ти лет включительно, появится возможность получить единовременную выплату на каждого ребенка в размере 10 тыс. руб. Заявку на господдержку можно оформить либо на сайте госуслуг до 1-го октября 2020 г., либо обратившись в МФЦ.