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У россиян сильно выросли кредитные задолженности, ЦБ уже принимает меры


 Pavel Markovich0

Национальное бюро кредитных историй опубликовало дынные, согласно которым обслуживание долгов россиянами в марте месяце стало намного хуже, чем в прошлом месяце. Часть просроченных кредитных выплат увеличилась практически по всем категориям.

Задолженность
ФОТО: ysia.ru

Самая большая просрочка относится к сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» занимают где-то 22,5 процента от общего количества.

Похожая ситуация просматривается в автокредитовании, так и у обладателей кредитных карт. Как заявляют эксперты, такая ситуация возникла из-за снижения уровня доходов и ухудшения экономического климата в стране.

Но как исключение у микрофинансовых организаций просматривается уменьшение количества проблемных выплат, а если взять в сравнение положение дел на ипотечном рынке, то там ситуация фактически осталась на прежнем уровне.

В Центробанке уже приняли необходимые меры для решения этой проблемы. Регулятор выделить банкам дополнительные льготы, для того чтобы они смогли поддержать кредитные займы своих клиентов. В дальнейшем ситуация должна стабилизироваться.

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