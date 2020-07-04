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Увеличить имущественный налоговый вычет предложили в РФ 


 Владимир Корниецкий0
Имущественный налоговый вычет
Фото: avatars.mds.yandex.net

Евгений Федоров предложил в два раза увеличить суммы предназначенные для налогового вычета при покупке недвижимости. В распоряжении RT имеется копия письма, направленного членом комитета Госдумы по бюджету и налогам на имя премьера М. Мишустина.

Обращение содержит напоминание о возврате НДФЛ в размере 13% с суммы до 2 млн рублей при покупке жилья гражданам с официальным трудоустройством, а также по процентам по кредиту с суммы до 3 млн рублей.

Федоров отметил, что обозначенные суммы не имеют ничего общего с действительной стоимостью жилья в российских крупных городах.

Именно с этим связано предложение рассмотреть возможность увеличения суммы, с которых будет производиться налоговый вычет, в два раза. В результате это составит 4 млн и 6 млн соответственно, что сделает покупку жилья доступнее для российских семей и максимально приблизит суммы к фактической стоимости недвижимости — отмечено в сообщении.

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Адвокат Александр Катков дал разъяснения по порядку оформления налогового вычета через работодателя или налоговую службу.

Он объяснил, что при покупке квартиры за 8 млн рублей, из которых 6 млн взято в кредит, по процентам будет выплачиваться порядка 3,5 млн рублей. Основной вычет с 2 млн составит 260 тыс., а дополнительный с суммы 3 млн рублей.

Президент РФ В. Путин ранее предложил ввести льготную ипотеку до 6 млн рублей, а в столице до 12 млн рублей. По сообщениям агентства «Рамблер».

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