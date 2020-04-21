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В Госдуме хотят сделать выплату 12 130 рублей для всех безработных


 Pavel Markovich0

Ярослав Нилов, глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направил премьер-министру Михаилу Мишустину официальное письмо, в котором была изложена инициатива ввести выплату каждому безработному максимального пособия в размере 12 130 рублей.

Госдума
Фото: kerchinfo.com

В тексте письма говорится, что в сложившейся ситуации есть необходимость распространить действие положений правительственного постановления РФ №485 о выплате максимально возможного размера пособия по безработице (12 130 рублей) на всех граждан, числящихся на сегодняшний день безработными.

Такое решение будет способствовать снижению социальной напряженности, поможет избежать дискриминационного подхода при назначении пособий, а также поддержит людей в поисках новой работы, что очень затруднительно в ситуации массовой остановки работы предприятий и организаций.

Стоит напомнить, что названное постановление правительства №485 предусматривает начисление максимального размера пособия по безработице тем гражданам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости. Они будут получать 12 130 рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года.

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