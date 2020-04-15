В Госдуме малоимущих хотят избавить от налогов

Судя по сообщению «РИА Новости», группа озабоченных материальным положением своих избирателей депутатов предложила новый законопроект, предполагающий не просто облегчение налогового бремени, но радикальное избавление от НДФЛ. Отмена должна коснуться граждан с месячными доходами меньше двух минимальных российских зарплат. В денежном эквиваленте это 24260 рублей.

Авторами проекта о поправках к закону о МРОТ и Налоговому кодексу стали возглавляющая комитет по соцполитике и труду Ярослава Нилова, вице-спикер Лебедев, сенатор Леонов и депутаты А. Диденко, Б. Пайкин, Д. Свищев. Они считают свой проект действенной мерой по уменьшению бедности в стране и снижению государственных социальных расходов.

Начав действовать, их поправки должны уменьшить затраты на администрирование НДФЛ и стать стимулом потребительской активности. Пояснительная записка прямо относит граждан доходами ниже 24 тысяч к малоимущим. Авторы документа выражают надежду, что он положит начало прогрессивной шкале налогового расчета в зависимости от заработков.

Раньше уже появлялись подобные предложения. Но в них предусматривалось избавление от налогов лиц с доходами ниже одного МРОТ. Но сразу же вслед на ними были подсчитаны бюджетные потери. Возглавляющий аналитическое управление ФНС Валерий Засько озвучил фантастическую сумму потерь в 1,2 триллиона. И попутно высказал мнение о повышении налогов для обеспеченных, как невыгодном на государственном уровне действии.

Чуть раньше, в марте, президент РФ В. В. Путин высказался о наличии в России многомиллионного среднего класса, причислив к нему 70 % населения с доходами большими, чем 1,5 МРОТ. По уровню 2020 года это составляет сумму 18205 рублей.