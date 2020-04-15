Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В Госдуме малоимущих хотят избавить от налогов


 Pavel Markovich0

Судя по сообщению «РИА Новости», группа озабоченных материальным положением своих избирателей депутатов предложила новый законопроект, предполагающий не просто облегчение налогового бремени, но радикальное избавление от НДФЛ. Отмена должна коснуться граждан с месячными доходами меньше двух минимальных российских зарплат. В денежном эквиваленте это 24260 рублей.

Госдума
Фото: static.life.ru

Авторами проекта о поправках к закону о МРОТ и Налоговому кодексу стали возглавляющая комитет по соцполитике и труду Ярослава Нилова, вице-спикер Лебедев, сенатор Леонов и депутаты А. Диденко, Б. Пайкин, Д. Свищев. Они считают свой проект действенной мерой по уменьшению бедности в стране и снижению государственных социальных расходов.

Начав действовать, их поправки должны уменьшить затраты на администрирование НДФЛ и стать стимулом потребительской активности. Пояснительная записка прямо относит граждан доходами ниже 24 тысяч к малоимущим. Авторы документа выражают надежду, что он положит начало прогрессивной шкале налогового расчета в зависимости от заработков.

Раньше уже появлялись подобные предложения. Но в них предусматривалось избавление от налогов лиц с доходами ниже одного МРОТ. Но сразу же вслед на ними были подсчитаны бюджетные потери. Возглавляющий аналитическое управление ФНС Валерий Засько озвучил фантастическую сумму потерь в 1,2 триллиона. И попутно высказал мнение о повышении налогов для обеспеченных, как невыгодном на государственном уровне действии.

Чуть раньше, в марте, президент РФ В. В. Путин высказался о наличии в России многомиллионного среднего класса, причислив к нему 70 % населения с доходами большими, чем 1,5 МРОТ. По уровню 2020 года это составляет сумму 18205 рублей.

Связи поста: > > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Кому положены пособия на детей от 3 до 7 лет в 2020 году
  2. Скрытые опасности карты МИР при ее получении
  3. 1 сентября в России заканчивается перерасчёт пенсий — кому и на сколько поднимут выплаты
  4. Россиянам разрешать потратить пенсионные накопления еще до наступления пенсионного возраста
  5. Премьер-министр Медведев: 2020 год начнется с введения налога для самозанятых во всех регионах РФ
  6. Россияне достойны получения пособия в размере 25.000 руб. — Зюганов
  7. Снижение ставки налогов до 0% для малого и среднего бизнеса
  8. Период предоставления каникул затягивается банками из-за объективных причин
  9. В России увеличат выплаты по детским пособиям.
  10. Россияне все чаще стали добровольно отказываться от пенсий!
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о