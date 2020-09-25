В Госдуме предложили раздавать малообеспеченным продуктовые сертификаты

Депутаты от ЛДПР приступили к разработке законопроекта, касающегося выдачи малообеспеченным семьям сертификатов на продукты. Именно такое сообщение разместил на своей страничке в Telegram глава комитета нижней палаты Ярослав Нилов.

Он утверждает, что продуктовый сертификат будет рассчитан на определенную сумму (примерно 25% от федерального прожиточного минимума). С его помощью можно приобрести продукты, после чего указанная в сертификате фиксированная сумма компенсируется торговой организации из бюджета.

По словам депутата в разработке законопроекта учитываются основные критерии нуждаемости граждан, для которых предназначен продуктовый сертификат. Также он добавил, что в соответствии с законопроектом правительством будет составлен перечень продуктов питания, входящих в сферу действия сертификата.

Вопрос о введении продуктовых карточек для нуждающихся слоев населения затрагивался еще в апреле. Именно тогда с подобной инициативой выступили производители и поставщики продуктов в России. Планировалось также расширить упомянутую категорию теми, кто лишился дохода в связи с карантинным режимом. Предполагалось обеспечение таких граждан ежемесячными карточками на 10 тысяч рублей, которые можно было потратить на покупку товаров отечественного производства.